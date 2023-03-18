Министр промышленности рассказал, кто инвестирует в развитие микроэлектроники в Беларуси

Сегодня у нас с Российской Федерацией подписана дорожная карта сотрудничества, где мы друг друга дополняем в этой области. Об этом заявил министр промышленности Беларуси Александр Рогожник в интервью программе АТН "Вопрос номер один".

За счет средств российского кредита, по словам министра, сформировано два проекта, которые предусматривают реализацию одного проекта на "Интеграле", второго проекта на "Планаре". "Общий объем инвестиций по этим двум проектам составит почти 10 млрд российских рублей. Кроме этого, есть ряд проектов, которые финансируются самими предприятиями. И я могу сказать одно, что это сотрудничество носит обоюдовыгодный характер как для Российской Федерации, так и для Республики Беларусь", - отметил глава ведомства.

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Беларусь сегодня закрывает всю линейку продукции микроэлектроники для России, которая выпала после закрытия поставок ЕС и США, говорит Александр Рогожник. "Президентом именно и поставлена задача с тем, чтобы идти ускоренными темпами и закрыть всю потребность сегодняшних открывшихся рынков. Поэтому это уникальная возможность нам закрепиться и не допустить больше на этот рынок прихода иностранных компаний. Конечно, это уникальный шанс", - считает министр.