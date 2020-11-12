Министр сельского хозяйства и продовольствия - гость проекта "Разговор у Президента"

Сможет ли Беларусьнакормить себя и мир, и в чем этот год побьет рекорды? Что присмотрела себе вБеларуси двадцатка новых рынков? И что в драйверах экспорта продукции АПК?Министр сельского хозяйства и продовольствия - гость проекта "Разговор уПрезидента". О важнейших аграрных темах из первых уст и об успехах в преддверии профессиональногопраздника - вечером сразу после "Панорамы".