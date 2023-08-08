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Министр спорта и туризма Беларуси поделился впечатлениями о II Играх стран СНГ

Поздравляем с очередными медалями тяжелоатлетов и радуемся, сегодня вновь за наших стрелков - Тир имени Маршала Тимошенко поистине счастливый для белорусов на II Играх стран СНГ.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился впечатлениями о II Играх стран СНГ (видео).

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