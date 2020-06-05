Министр спорта и туризма Беларуси сегодня проведет прием граждан

Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров. Сегодня запланирована встреча с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком. 10 июня на вопросы ответит министр культуры Юрий Бондарь. Приемы пройдут до конца июня. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.