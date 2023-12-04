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Министр связи и информатизации проведет прием граждан 6 декабря
Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган 6 декабря с 8:00 до 10:00 проведет личный прием в министерстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой наМинсвязи.
Прием граждан и юридических лиц проводится по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10, первый этаж - комната приема граждан, вход со стороны ул. Володарского. С 10:00 до 12:00 будет включена прямая телефонная линия по телефону +375 (17) 287 88 89.
На личный прием можно записаться предварительно по телефону +375 (17) 287 87 06 (10) или с помощью электронной почты mpt@mpt.gov.by (в электронном письме необходимо указать фамилию, имя, отчество заявителя, контактный телефон, адрес проживания и краткое содержание возникшего вопроса). В соответствии с законодательством об обращениях при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать Ф.И.О. и данные о месте жительства и/или работе/учебе.
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