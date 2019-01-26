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Министр транспорта и коммуникаций назвал сроки окончания реконструкции трассы Минск - Гродно

Какие магистрали станут платными в этом году и какие изменения ждут железную дорогу - большое интервью нового министра транспорта и коммуникаций смотрите завтра в 9 вечера в "Главном эфире".


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