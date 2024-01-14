3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Министр труда и социальной защиты рассказала, что ждет пенсионеров в 2024 году
Можно ли пенсионерам рассчитывать на прибавку в 2024-м, в программе "Главный эфир" рассказала министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.
В канунНового года глава государства принял указ, которым с 1 февраля предусматривается рост пенсий на 10 %. По словам министра, таким образом, согласно экспертным оценкам, в феврале средняяпенсия ожидается в размере811 руб. Приблизительно это плюс 75 руб.
Ирина Костевич подчеркнула, что это сумма в среднем, поскольку расчет производится от размера пенсии конкретного пенсионера."В целом на 2024 год в фонде предусмотрено выделить на выплату пенсий 22 млрд руб. Но их еще надо заработать через уплату взносов с заработной платы наших работающих граждан. Само повышение в месяц - это 166 млн руб., на 11 месяцев - это 1,8 млрд руб. Это те дополнительные расходы, которые пойдут именно на рост пенсий", - отметила министр.
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
В мире
Все
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ