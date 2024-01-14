Министр труда и социальной защиты рассказала, что ждет пенсионеров в 2024 году

В канунНового года глава государства принял указ, которым с 1 февраля предусматривается рост пенсий на 10 %. По словам министра, таким образом, согласно экспертным оценкам, в феврале средняяпенсия ожидается в размере811 руб. Приблизительно это плюс 75 руб.

Ирина Костевич подчеркнула, что это сумма в среднем, поскольку расчет производится от размера пенсии конкретного пенсионера."В целом на 2024 год в фонде предусмотрено выделить на выплату пенсий 22 млрд руб. Но их еще надо заработать через уплату взносов с заработной платы наших работающих граждан. Само повышение в месяц - это 166 млн руб., на 11 месяцев - это 1,8 млрд руб. Это те дополнительные расходы, которые пойдут именно на рост пенсий", - отметила министр.