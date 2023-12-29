Министр внутренних дел анонсировал ряд важных мероприятий, которые будут реализованы в 2024 году

Министр внутренних дел Иван Кубраков поздравил руководителей подразделений центрального аппарата и центрального подчинения с наступающим Новым годом. Глава ведомства также оценил работу органов в 2023 году и анонсировал ряд важных мероприятий, которые будут реализованы в следующем году сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы уделяли повышенное внимание вопросам безопасности и профилактики, прорабатывали законодательные изменения, ориентировали руководителей на усиление идеологической составляющей и работу с подрастающим поколением. После масштабной реконструкции был открыт памятник батальону милиции Константина Владимирова, а в следующем году распахнет двери новый лицей МВД", - подвел итоги работы ведомства в 2023 году министр внутренних дел.



Иван Кубраков анонсировал и ряд других мероприятий, направленных на широкое взаимодействие с молодежью, создание комфортных условий службы для сотрудников и удобство граждан при обращении в ОВД. "Сегодня у нас нет нерешаемых задач. Искреннее спасибо каждому, желаю здоровья, удачи и двигаться только вперед", - подытожил Иван Кубраков.



Присутствующие с интересом посмотрели ролики участников творческого конкурса на лучшее новогоднее видеопоздравление среди подразделений МВД. За победителей, получивших от ведомства суперпризы, радовался весь зал. Победой организаторы отметили ГУ ГАИ и СП ДПС "Стрела", второго места были удостоены представители СПБТ "Алмаз", обладателями бронзы стали сотрудники ДФиТ МВД. Подарки руководство ведомства вручило всем участникам конкурса.

