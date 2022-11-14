Министр внутренних дел Иван Кубраков в проекте "Разговор у Президента" на "Беларусь 1"

В проекте"Разговор у Президента" министр внутренних дел Беларуси рассказал, какие реформы ждут внутренние войска, чем будут оснащены новые подразделения военного милицейского ведомства, а также о сотрудничестве с отечественным военпромом и об обстановке в приграничье. Подробности сразу после "Панорамы".