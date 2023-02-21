Министр внутренних дел: Скоростной режим водителями не нарушался

Сейчас устанавливаем все причины, которые способствовали данному дорожно-транспортному происшествию. Сказать, кто виноват, кто прав, в настоящий момент не могу, потому что будет проводиться большое количество экспертиз, которые ответят на все вопросы. Вопросов там действительно очень много. Что касается маршрутного такси - нами постоянно проводится комплекс мероприятий совместно с Министерством транспорта и коммуникаций. Мы отрабатываем, смотрим, как перевозятся пассажиры, есть ли какие-то нарушения по техосмотрам. Постоянно на это обращается особое внимание. Поэтому, если говорить про маршрутное такси, я могу сказать, что технический осмотр маршрутного такси был пройден своевременно.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

