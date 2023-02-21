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Министр внутренних дел: Скоростной режим водителями не нарушался
Скоростной режим водителями, ставшими участниками серьезного ДТП в Смолевичском районе, не нарушался. Об этом журналистом рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков.
Он отметил, что на данный момент надо еще разбираться, что содействовало лобовому столкновению. На многие вопросы даст ответы техническая экспертиза, которая будет проведена в ближайшее время.
Напомним, накануне под Смолевичами маршрутка столкнулась с грузовым авто. Погибли 11 человек. Девять пострадавших были доставлены в Смолевичскую ЦРБ. Известно, что микроавтобус шел на подъем, а грузовой МАЗ - с горки. Кто вылетел на встречку, пока не сообщается.
Сейчас устанавливаем все причины, которые способствовали данному дорожно-транспортному происшествию. Сказать, кто виноват, кто прав, в настоящий момент не могу, потому что будет проводиться большое количество экспертиз, которые ответят на все вопросы. Вопросов там действительно очень много. Что касается маршрутного такси - нами постоянно проводится комплекс мероприятий совместно с Министерством транспорта и коммуникаций. Мы отрабатываем, смотрим, как перевозятся пассажиры, есть ли какие-то нарушения по техосмотрам. Постоянно на это обращается особое внимание. Поэтому, если говорить про маршрутное такси, я могу сказать, что технический осмотр маршрутного такси был пройден своевременно.
Все пострадавшие в ДТП под Смолевичами после стабилизации состояния переведены в разные медучреждения, пять - в областную больницу, трое - в больницу скорой помощи, девочка - в РНПЦ детской хирургии.
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