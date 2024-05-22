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Министр ЖКХ Беларуси: Нареканий от граждан на работу службы 115 стало меньше

Нареканий от граждан на работу службы 115 стало меньше. Об этом заявил министр ЖКХ Геннадий Трубило.

Накануне в парламенте на расширенном заседании профильной комиссии обсуждали, как будет развиваться отрасль дальше. Больше всего вопросов в рамках приемов граждан депутатам поступает именно насчет ЖКХ. Если есть проблема, то можно обратиться и в службу "115 бел". Качество и скорость реагирования постоянно растут.

На встрече также обсуждали будущую совместную работу над законопроектами. Сейчас в повестке - закон о питьевом водоснабжении.

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