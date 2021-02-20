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Министр ЖКХ в "Главном эфире" в это воскресенье
Решению еще одной актуальной задачи большое внимание уделяется в Беларуси. Это сохранение природы и плановая работа по отказу от пластика. К 2025 году переработка вторичных ресурсов должна быть увеличена до 50 % . Такую задачу поставил Президент на Всебелорусском народном собрании. На сегодняшний момент эта цифра составляет 25 процентов - сообщили в министерстве ЖКХ. И здесь важно внедрять современные технологии, чтобы твердые коммунальные отходы из мусора превращались в энергию или другие полезные и безопасные виды продукции.
О тарифах на жилищно-коммунальные услуги - какие из них больше всего потянули в жировках за январь, а также об уборке дворовых территорий от снега, капитальном ремонте и замене лифтового оборудования министр ЖКХ Андрей Хмель расскажет в "Главном эфире" в это воскресенье.
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