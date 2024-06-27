Министром промышленности Беларуси назначен Ефимов

Министром промышленности Беларуси назначен Александр Ефимов, который до настоящего времени в этом ведомстве занимал пост замминистра. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.



Глава государства сразу очертил круг задач перед новым министром, который в настоящее время находится за рубежом. Он напомнил, что еще ранее, когда Александр Ефимов работал в ОАО "Амкодор", обсуждал с ним ряд вопросов.



"Когда-то до назначения его в Министерство промышленности, это моя была когда-то инициатива, мы встречались, смотрели на некоторые вещи, которые производил и производит "Амкодор". Я ему тогда сказал: "Ну что ж, надо это тиражировать на всю страну". А что тиражировать? Мы - машиностроительная страна. Так? Так. Двигатели делаем ко всем машинам своим? Нет. Коробки передач вообще не делаем, кроме трактора и так далее. Вот наша перспектива. Это одно из направлений, - сказал белорусский лидер. - Дальше - автомобили народу понравились "БЕЛДЖИ". Хороший автомобиль. Я уже говорил, что мечта Президента была сделать это. Мы сделали. Дальше надо углубляться и развиваться. Надо производить кузова как минимум, чтобы не возить их откуда-то. Пока в основном это сборочное производство. Нам надо выходить на производство своих автомобилей через массированную углубленную локализацию".



