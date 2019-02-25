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Министру образования Беларуси Игорю Карпенко объявлен выговор

Министру образования Беларуси Игорю Карпенко объявлен выговор за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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