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Министры и председатели госкомитетов проведут в июле приемы граждан

В Совете Министров будут проходить личные приемы граждан весь июль. Сегодня на вопросы ответит председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, 10 июля - министр экономики Александр Червяков. На 15-е число запланирован прием граждан у министра финансов Юрия Селиверстова. Встречи будут проходить по предварительной записи с 10-ти утра.

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