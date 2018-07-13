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Министры и руководители госорганов проведут и выездные приемы граждан

Председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов сегодня примет граждан в Костюковичах. На 26 июля назначен прием граждан у министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца в Витебском облисполкоме.

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