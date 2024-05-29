Министры обороны Беларуси и Казахстана провели переговоры в Астане

Переговоры министров обороны Беларуси и Казахстана прошли в Астане. В эти дни делегация военного ведомства нашей страны находится с официальным визитом в Казахстане.

Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в укреплении и развитии отношений между оборонными ведомствами, а также подтвердили положительную динамику развития сотрудничества в военной сфере. В рамках визита было подписано соглашение об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах Вооруженных сил двух стран.