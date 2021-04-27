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Министры обороны одобрили совместный план ОДКБ на 2022 год

Открытые попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси стали угрозой для всей Организации Договора о коллективной безопасности. Сегодня об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам прошедшего в Душанбе заседания Совета министров обороны государств - членов организации. В этом свете приоритетом остается развитие и повышение готовности войск коллективных сил ОДКБ для выполнения задач по предназначению. Сегодня министры обороны одобрили план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы ОДКБ на 2022 год.

Причем в нынешних реалиях ОДКБ констатирует нарастание негативных процессов в сфере глобальной безопасности в целом.

Как отметил Станислав Зась, США в угоду своим национальным интересам осуществляют манипуляции международным правом и дискредитируют роль ООН, что подрывает основы стратегической стабильности в мире.


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