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Министры продолжают личные приемы граждан в регионах страны

Сегодня в Верхнедвинском райисполкоме прием проведет министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Завтра - министр финансов, а 21 августа - министр экономики.

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