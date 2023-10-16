Минкультуры: Организаторы культурно-зрелищных мероприятий должны подтвердить свое право на включение в реестр до 23 октября

Организаторы культурно-зрелищных мероприятий до 23 октября должны подтвердить свое право на включение в реестрв связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2023 г. № 608 "Об организации и проведении культурно-зрелищных мероприятий". Об этом журналистам во время пресс-конференции сказал заместитель начальника Управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Василий Голован, сообщает БЕЛТА .

"В 2022 году в Кодекс Беларуси о культуре были внесены изменения, которые регламентируют новшества в сфере организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий. Кроме внесения изменения в сам понятийный аппарат кодекса, были расширены требования к организаторам, осуществляющим подготовку и проведение культурно-зрелищных мероприятий. С 1 августа 2022 года те организаторы, которые подлежат включению в реестр, должны были подготовить соответствующий пакет документов, чтобы на правовых основаниях проводить свою деятельность. В целях совершенствования работы по проведению культурно-зрелищных мероприятий, защиты граждан от недобросовестных организаторов и анализа правоприменительной практики постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2023 года № 608 "Об организации и проведении культурно-зрелищных мероприятий" внесены изменения и дополнения в главный документ, регламентирующий порядок организации проведения культурно-зрелищных мероприятий. В частности установлены требования к организаторам мероприятий", - рассказал Василий Голован.

По его словам, организаторы, которые уже включены в реестр и хотят продолжать свою деятельность, а также организаторы, которые подали документы для рассмотрения вопроса о включении в реестр, но решение по ним пока не было принято, должны до 23 октября предоставить определенный перечень документов для рассмотрения и подтверждения их статуса. В случае непредоставления документов к данному сроку Республиканской экспертной комиссией будет принято решение об отказе о включении в реестр.

Расширен перечень документов, которые организатор должен предоставить для включения в реестр. В него дополнительно включены выписка из трудовой книжки организатора и иные документы, которые с юридической точки зрения подтверждают его право и минимум трехлетний опыт в организации культурно-зрелищных мероприятий. Также расширен перечень оснований для исключения организаторов из реестра. Теперь туда входит непроведение организатором культурных мероприятий в течение одного года с даты включения в реестр. Основанием для исключения из реестра также служит поступление информации о проведении мероприятий с нарушением требований Кодекса Беларуси о культуре и иных законодательных актов в сфере культуры от контрольных надзорных органов. Василий Голован

"Сейчас проводится мониторинг всех субъектов хозяйствования, которые включены в реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий, и анализ той деятельности, которую осуществляли субъекты хозяйствования уже будучи включенными в реестр. Есть достаточно объемный перечень субъектов хозяйствования, которые уже исключены из реестра по тем или иным основания. Главная причина - это несоблюдение законодательства о культуре", - пояснил Василий Голован.

Он также пояснил, что организаторы, которые получили удостоверение на проведение мероприятия в конкретный период еще до вступления постановления в силу, обязаны выполнить условия договора, заключенного между ними и исполнителем, даже если они не успели подтвердить свое соответствие новым требованиям.