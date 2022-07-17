Минлесхоз и МЧС напоминают о правилах сбора ягод и грибов в Беларуси

Знойное начало лета и обильные июльские дожди - лучшие условия для созревания лесных даров. Любители тихой охоты уже открыли витаминный сезон - регулярно ходят на поиски черники. Главное - хорошо знать ягодные места. На сухих участках леса плоды более сладкие, а в болотистых низинах - налитые и крупные.

Сотрудники лесхозов и МЧС напоминают, что поход за ягодами должен быть безопасным не только для природы, но и для человека. Чтобы не заблудиться в чаще, нужно хорошо изучить карту местности. А на случай непредвиденных обстоятельств, взять с собой мобильный телефон, чтобы вызвать помощь.