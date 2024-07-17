3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минлесхоз напомнил о правилах сбора ягод и грибов - незнание не освобождает от ответственности
Консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Алексей Бойко на пресс-конференции рассказал о правилах сбора ягод и грибов, а также подчеркнул, что их незнание не освобождает от ответственности, в том числе административной, сообщает БЕЛТА.
Алексей Бойко напомнил, что перед тем, как идти собирать ягоды и грибы, обязательно надо ознакомиться с Лесным кодексом и информационными табличками, потому что при заходе на охраняемую территорию можно получить штраф.
"Самое главное при сборе ягод и грибов - собирать только зрелые плоды и не разгребать лесную подстилку. Что касается последнего, то это закреплено постановлением, согласно которому предусмотрена административная ответственность", - рассказал он. Консультант напомнил, что незнание закона не освобождает от ответственности. Штраф составляет до 20 базовых величин на физическое лицо, на индивидуального предпринимателя - до 100 базовых величин, а на юридическое лицо - до 500 базовых величин
Что касается инструментов для сбора ягод, то для них установлены определенные требования. В приспособлении не должно быть режущих краев и между зубьями должно быть расстояние не менее 0,5 мм.
Кроме того, перед посещением леса обязательно надо убедиться, что ограничений и запретов нет. Актуальная информация размещается на интерактивной карте Минлесхоза.
Новости по теме:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов