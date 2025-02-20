Минобороны: Беларусь готова к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 км

Беларусь готова к проведению взаимных военных инспекций с Польшей на глубину 80 км. Об этом 20 февраля заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

По его словам, Беларусь предпринимает все усилия, чтобы выйти на диалог и найти консенсус для урегулирования всех острых вопросов на границе. При этом страны ОБСЕ знают о том, что республика готова к проведению мероприятий в рамках региональных мер доверия и безопасности по Венскому документу 2011 года.



Все это говорит о том, что Польша может убедиться в миролюбии Беларуси.

Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси:

"Наше предложение является своеобразным тестом и показателем политики Республики Польша. Если наш западный сосед будет готов к данным мероприятиям, то мы, соответственно, поймем, что политика миролюбивая и направлена на поиск компромиссов и установление добрососедства, хорошего диалога. Если Республика Польша откажется или проигнорирует данное мероприятие, то у нас будет другое мнение о ее политике. И мы будем строить свою политику, в том числе военную, исходя из данных результатов".

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