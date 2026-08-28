Минобороны Беларуси подготовило 170 корреспондентов в рамках учения "Военкор"

170 корреспондентов подготовило Министерство обороны Беларуси в рамках тактико-специального учения "Военкор". В 2026 году оно проходит в 6-й раз. Каждый год тренинг трансформируется под современные реалии ведения боевых действий.

Организаторы применяют в подготовке гражданских журналистов опыт как специальной военной операции, так и других конфликтов. Огневая и медподготовка, выживание в лесу в условиях преследования противника, психологические испытания - все это позволяет журналистам получить навыки работы в сложных экстремальных условиях.

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Беларуси:

"Это те люди, которые, окунувшись в атмосферу Вооруженных Сил, почувствовав тяготы и лишения на себе, понимают, что такое армия, Вооруженные Силы. Заметно, что после прохождения этого курса большинство журналистов пишут эмоциональные материалы, делают репортажи о Вооруженных Силах как прошедшие, пропустившие через себя жизнь солдата. Наше учение уже приобретает международный масштаб, присутствуют представители различных государств. В частности, присутствовали на этом учении представители Кыргызстана и Таджикистана. У наших гостей это вызывает особый интерес, появляются планы: не провести ли нам совместные учения с журналистами разных стран. Есть интерес, и я думаю, мы эти планы в будущем воплотим".

"Военкор" - это пятидневная подготовка журналистов в условиях, приближенных к боевым. Такие учения стали хорошей ежегодной традицией, которую поддерживает Министерство обороны Беларуси.