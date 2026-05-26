Минобороны проводит масштабные маневры для оперативного снабжения войск

В Беларуси стартовало командно-штабное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового обеспечения. Главная задача тренировок - отработать четкое управление снабжением войск в кризисных ситуациях. Все практические мероприятия будут проводиться непосредственно на объектах тыла впервые. В маневрах также примут участие военнообязанные, призванные из запаса.