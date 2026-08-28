Минобороны проводит занятия с аграриями, призванными в армию из-за нарушения дисциплины

В Минобороны показали занятия с аграриями. Во время посевной некоторые работники сельхозпредприятий были призваны в армию из-за пьянства, нарушения дисциплины и прогулов.

На военно-воспитательных сборах участники тренируются в условиях, максимально приближенных к боевым: копают окопы, проходят обкатку боевыми машинами, преодолевают психологические полосы, отрабатывают эвакуацию подразделений.

"Находимся мы тут уже неделю. За неделю произошло много подготовок оборонного характера: стрельба, метание гранат, перетягивание раненого товарища. Также разобрали некоторые тактики. Каждый день есть физические работы, время есть только на завтрак обед и ужин. Так тут отдыха больше нет, все уходит на подготовку. В конце дня я чувствую усталость, хоть и молодой, но надо привыкать", - рассказал участник сбора Данила Мороз.

Сергей Федорук, заместитель начальника школы - начальник учебного отделения:

"Когда они пришли, были растеряны, не понимали, для чего прибыли. Но как только мы поставили их в строй, определили задачи, назначили старших в каждой подгруппе, настроение у них сразу стало боевым. С большим энтузиазмом они приступили к выполнению задач, особенно, что касается боевой подготовки".

Андрей Романеня, первый замначальника департамента - начальник управления департамента транспортного обеспечения Минобороны Беларуси:

"Многие по-другому осмысливают жизнь, говорят спасибо за то, что армия научила дисциплине. Они намного стали более ответственными. На выходе они оценят тех руководителей, которые отправили их сюда".

Мероприятия проходят в целях реализации поручения Президента Беларуси. Во время селекторного совещания по уборочной кампании Александр Лукашенко предложил отправить в армию всех, кто не умеет работать в поле. Минобороны с местными властями определили алгоритмы призыва на военную службу сотрудников и руководителей сельхозпредприятий, которые плохо исполняли свои обязанности в период уборочной кампании.