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Минобороны Беларуси: общая группировка готова к защите Союзного государства
Совместная региональная группировка войск России и Беларуси готова к защите Союзного государства, заявил журналистам замминистра обороны Беларуси Андрей Жук во время поездки на Обуз-Лесновский полигон под Брестом, пишетSputnik.
"На сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова", - заявил замминистра, его слова приводит telegram-канал Минобороны республики.
Решение о развертывании совместной группировки войск лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли в октябре 2022 года, в настоящее время проводится подготовка и слаживание совместной региональной группировки войск на белорусской территории.
Подготовка военных будет совершенствоваться и в дальнейшем, страны намерены провести летно-тактические учения и регулярно организовывать штабные тренировки.
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