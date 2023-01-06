Минобороны Беларуси: общая группировка готова к защите Союзного государства

Совместная региональная группировка войск России и Беларуси готова к защите Союзного государства, заявил журналистам замминистра обороны Беларуси Андрей Жук во время поездки на Обуз-Лесновский полигон под Брестом, пишетSputnik.



"На сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова", - заявил замминистра, его слова приводит telegram-канал Минобороны республики.



Решение о развертывании совместной группировки войск лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли в октябре 2022 года, в настоящее время проводится подготовка и слаживание совместной региональной группировки войск на белорусской территории.



Подготовка военных будет совершенствоваться и в дальнейшем, страны намерены провести летно-тактические учения и регулярно организовывать штабные тренировки.

