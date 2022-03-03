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Минобороны опровергает участие белорусских солдат в спецоперации в Украине

На фоне распространения фейковой информации об участии военнослужащих белорусской армии в специальной военной операции в Донбассе матерям солдат, которые проходят сейчас срочную службу, стали поступать телефонные звонки. Женщин дезинформируют о том, что их сыновья участвуют в боевых действиях либо в плену. Доходит до откровенного кощунства: испуганным матерям врут по телефону о гибели их детей. Звонки поступают с номеров, зарегистрированных на территориях Украины, США, Польши и Канады.

У меня тоже есть сын, и я могу понять чувства, которые испытывает каждая мать. Люди, которые совершают такие поступки, лишены всего человечного. Министерство обороны еще раз информирует о том, что ни один белорусский военнослужащий не участвует в специальной военной операции на Донбассе.
Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси

В Вооруженных Силах налажена система взаимодействия родителей с командирами. В любое время имеется возможность связаться и переговорить как с командиром, так и с военнослужащим, проходящим срочную службу.

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