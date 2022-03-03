Минобороны опровергает участие белорусских солдат в спецоперации в Украине

У меня тоже есть сын, и я могу понять чувства, которые испытывает каждая мать. Люди, которые совершают такие поступки, лишены всего человечного. Министерство обороны еще раз информирует о том, что ни один белорусский военнослужащий не участвует в специальной военной операции на Донбассе.

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси