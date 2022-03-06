Минобороны Беларуси опровергло очередной миф

В интернет-пространстве распространяют и очередной вброс о белорусских вооруженных силах. Не без доли юмора наше Минобороны сообщает о заявке на самый глупый фейк сезона от украинских так называемых экспертов. На этот раз они начали себя успокаивать ими же придуманным мифом о якобы "массовом отказе от участия в боевых действиях" и прошении об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси. В ведомстве ответили, что, во-первых, его руководитель, генерал-майор Гулевич не может просить отставки у министра обороны. Такое решение может принять только тот, кто назначил, - Главнокомандующий. Во-вторых, укомплектованность соединений и воинских частей Беларуси - 100%. Они уже выполняют задачи, только на своей территории.