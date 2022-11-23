Минобороны Беларуси отмечает высокую явку в военкоматы для сверки данных

На сегодняшний день отмечается высокая явка граждан, которые состоят на воинском учете, в военкоматы. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В ведомстве рассказали, что в военных комиссариатах Беларуси продолжается плановая проверка учетных данных военнообязанных. На сегодняшний день отмечается высокая явка граждан, состоящих на воинском учете, в военкоматы страны. Военнообязанные проявляют высокую степень понимания и ответственно подходят к проводимому мероприятию.

Минобороны напоминает, что проверка учетных данных является стандартной ежегодной процедурой, которая носит плановый характер. Завершить мероприятия планируется до конца текущего года.



