Минобороны Беларуси прокомментировало указ об арендном жилье для военнослужащих

Начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил Беларуси Максим Ноздрин прокомментировал указ "Об арендном жилье для военнослужащих", которым установлены порядок и условия передачи в собственность военнослужащим предоставленного им арендного жилья, сообщает БелТА.

"Благодаря слаженной работе государственных органов, в целях защиты прав и законных интересов военнослужащих, главой государства подписан указ. Согласно указу предусмотрен способ приобретения в собственность арендного жилья для военнослужащих и приравненных к ним лиц, проходящих службу в силовом блоке Беларуси", - сказал Максим Ноздрин.

По указу военнослужащие будут иметь право приобретать в собственность жилье при наличии определенных обстоятельств и условий. "В частности, военнослужащие должны иметь выслугу не менее 20 лет. Кроме того, будут изучаться вопросы пользования господдержкой. Указом также предусмотрены возможности передачи жилья членом семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей", - отметил Максим Ноздрин.

По его словам, согласно проведенному анализу и документам, которые в настоящее время рассматриваются правительством, в ближайшие несколько лет во всем силовом блоке таким способом будут обеспечены жильем около 10 тыс. военнослужащих.