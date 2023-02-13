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Минобороны Беларуси прокомментировало указ об арендном жилье для военнослужащих
Начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил Беларуси Максим Ноздрин прокомментировал указ "Об арендном жилье для военнослужащих", которым установлены порядок и условия передачи в собственность военнослужащим предоставленного им арендного жилья, сообщает БелТА.
"Благодаря слаженной работе государственных органов, в целях защиты прав и законных интересов военнослужащих, главой государства подписан указ. Согласно указу предусмотрен способ приобретения в собственность арендного жилья для военнослужащих и приравненных к ним лиц, проходящих службу в силовом блоке Беларуси", - сказал Максим Ноздрин.
По указу военнослужащие будут иметь право приобретать в собственность жилье при наличии определенных обстоятельств и условий. "В частности, военнослужащие должны иметь выслугу не менее 20 лет. Кроме того, будут изучаться вопросы пользования господдержкой. Указом также предусмотрены возможности передачи жилья членом семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей", - отметил Максим Ноздрин.
По его словам, согласно проведенному анализу и документам, которые в настоящее время рассматриваются правительством, в ближайшие несколько лет во всем силовом блоке таким способом будут обеспечены жильем около 10 тыс. военнослужащих.
Фото:БелТА
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