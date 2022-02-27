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Минобороны: сообщения об участии в специальной военной операции в Донбассе Вооруженных сил Беларуси являются фейковыми

Сообщения об участии в специальной военной операции в Донбассе Вооруженных сил Беларуси являются фейковыми. Об этом заявил помощник министра обороны нашей страны.

Вооруженные Силы Республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки вооруженных сил по предназначению. Проводится комплекс мероприятий по усилению участков государственной границы с целью исключения проникновения диверсионно-разведывательных групп, пресечению попыток доставки оружия и боеприпасов.
Леонид Касинский, помощник министра обороны - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси

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