Минобороны: сообщения об участии в специальной военной операции в Донбассе Вооруженных сил Беларуси являются фейковыми

Вооруженные Силы Республики Беларусь находятся в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки вооруженных сил по предназначению. Проводится комплекс мероприятий по усилению участков государственной границы с целью исключения проникновения диверсионно-разведывательных групп, пресечению попыток доставки оружия и боеприпасов.

Леонид Касинский, помощник министра обороны - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси