Минобороны Беларуси утвердило планы сотрудничества с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном

В соответствии с повесткой дня стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности и мер по их нейтрализации. Также обсуждены вопросы взаимодействия оборонных ведомств как в многостороннем, так и в двустороннем форматах. При обмене мнениями Виктор Хренин довел позицию белорусской стороны по теме, дал оценку состоянию и перспективам развития региональной и международной безопасности.