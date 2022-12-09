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Минобороны Беларуси утвердило планы сотрудничества с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном
Минобороны Беларуси утвердило планы сотрудничества с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, сообщает БелТА со ссылкой на Министерство обороны.
В Москве состоялась встреча глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и государств - участников СНГ. Белорусскую делегацию на мероприятии представлял министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин.
В соответствии с повесткой дня стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности и мер по их нейтрализации. Также обсуждены вопросы взаимодействия оборонных ведомств как в многостороннем, так и в двустороннем форматах. При обмене мнениями Виктор Хренин довел позицию белорусской стороны по теме, дал оценку состоянию и перспективам развития региональной и международной безопасности.
В период проведения международного форума утверждены планы двустороннего сотрудничества оборонного ведомства Беларуси с оборонными ведомствами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на 2023 год.
Фото:БелТА
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