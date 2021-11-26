Минобороны Беларуси: военная активность у белорусских границ подчеркивает эскалацию обстановки

Ситуацию вокруг наших границ, военную активность Польши и стран Прибалтики детально оценивают в Минске. В военном ведомстве отметили, что недружественные шаги наших соседей по развертыванию контингента, инфраструктуры, которая, кстати, позволяет в кратчайшие сроки нарастить боевой состав войск, лишь подчеркивает эскалацию обстановки. Ускоренную переброску войск к госгранице Беларуси в Минобороны считают подготовкой к ведению боевых действий.

15-тысячная группировка войск: Варшава подтвердила свои агрессивные планы

Все указывает на то, что Варшава завершает формирование ударной группировки войск у белорусской границы. Свидетельством тому являются проводимые учения четырех соединений. Поляки отрабатывают форсирование водной преграды, совместное действие танковых, пехотных подразделений и артиллерии дивизионного подчинения. Очевидно, что подготовка к агрессии против Беларуси выходит на финишную прямую. Правда, с потерями, во время учений Tumak-21 военные едва не утопили танк при форсирование реки.

Созданная система реагирования на подобные вызовы позволяет ВС Беларуси создать группировки войск на любом направлении