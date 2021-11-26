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Минобороны Беларуси: военная активность у белорусских границ подчеркивает эскалацию обстановки
Ситуацию вокруг наших границ, военную активность Польши и стран Прибалтики детально оценивают в Минске. В военном ведомстве отметили, что недружественные шаги наших соседей по развертыванию контингента, инфраструктуры, которая, кстати, позволяет в кратчайшие сроки нарастить боевой состав войск, лишь подчеркивает эскалацию обстановки. Ускоренную переброску войск к госгранице Беларуси в Минобороны считают подготовкой к ведению боевых действий.
15-тысячная группировка войск: Варшава подтвердила свои агрессивные планы
Все указывает на то, что Варшава завершает формирование ударной группировки войск у белорусской границы. Свидетельством тому являются проводимые учения четырех соединений. Поляки отрабатывают форсирование водной преграды, совместное действие танковых, пехотных подразделений и артиллерии дивизионного подчинения. Очевидно, что подготовка к агрессии против Беларуси выходит на финишную прямую. Правда, с потерями, во время учений Tumak-21 военные едва не утопили танк при форсирование реки.
Созданная система реагирования на подобные вызовы позволяет ВС Беларуси создать группировки войск на любом направлении
Вооруженные Силы Беларуси, усиливая мероприятия по разведке, работают в плановом режиме. Созданная система реагирования на подобные вызовы позволяет в кратчайшие сроки при необходимости создать группировки войск на любом направлении. Как самостоятельно, так и совместно со стратегическим союзником - Российской Федерацией.
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