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Минобороны: белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории России

Минобороны: белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории России

Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси.

Как рассказали в пресс-службе военного ведомства, во время занятий акцент будет сделан на опыте, который Вооруженные Силы России приобрели в ходе ведения специальной военной операции.

После завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных Сил Беларуси.

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