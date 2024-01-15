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Минобороны: белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории России
Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси.
Как рассказали в пресс-службе военного ведомства, во время занятий акцент будет сделан на опыте, который Вооруженные Силы России приобрели в ходе ведения специальной военной операции.
После завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных Сил Беларуси.
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