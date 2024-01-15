Минобороны: белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории России

Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси.



Как рассказали в пресс-службе военного ведомства, во время занятий акцент будет сделан на опыте, который Вооруженные Силы России приобрели в ходе ведения специальной военной операции.



После завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных Сил Беларуси.



