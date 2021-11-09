Минобороны: обвинения Польши в нарушениях границы белорусскими военнослужащими необоснованны и бездоказательны

Министерство обороны Республики Беларусь всегда было привержено принципам добрососедства и важности поддержания двустороннего диалога для разрешения любых конфликтных и спорных ситуаций. По мнению Министерства обороны Республики Беларусь, размещение 10 тысяч польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено министром национальной обороны Республики Польша 25 октября 2021 г.) является существенной военной деятельностью. Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности. Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих. До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей. В подтверждение своих добрых намерений польской стороне было предложено провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон. Однако до сих пор ответа мы не получили.