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Минобороны: обвинения Польши в нарушениях границы белорусскими военнослужащими необоснованны и бездоказательны
Вместо того чтобы решать проблему мирно, объединяя усилия, польская сторона упорно продолжает лишь выдвигать пустые обвинения. Вот и накануне в Варшаве прошла встреча атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси Алексея Бортника с представителями Министерства национальной обороны Польши по вопросам якобы имевших место "нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису".
Польша не нацелена на конструктивное разрешение вопроса
Как и ожидалось, каких-либо доказательств предъявлено не было. Белорусское оборонное ведомство считает, что соседи не нацелены на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводят конфликтную ситуацию на политический уровень. Сегодня в Минобороны нашей страны был вызван польский военный атташе. Полковнику Кембровски еще раз было доведено, что в соответствии с региональными мерами доверия и безопасности предусматриваются уведомления и приглашения белорусских наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие более 6 тысяч военнослужащих. По официальной информации польской стороны, на границе они разместили более 12 тысяч военных.
Министерство обороны Республики Беларусь всегда было привержено принципам добрососедства и важности поддержания двустороннего диалога для разрешения любых конфликтных и спорных ситуаций. По мнению Министерства обороны Республики Беларусь, размещение 10 тысяч польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено министром национальной обороны Республики Польша 25 октября 2021 г.) является существенной военной деятельностью. Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности. Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих. До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей. В подтверждение своих добрых намерений польской стороне было предложено провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон. Однако до сих пор ответа мы не получили.
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