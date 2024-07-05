Минобороны отмечает системное наращивание коалиционных войск НАТО вблизи границ Беларуси

На западном направлении, непосредственно вблизи белорусских границ, отмечается системное наращивание коалиционных войск НАТО. Об этом на брифинге заявил журналистам начальник главного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Владимир Куприянюк, сообщает БЕЛТА.

"Складывающаяся обстановка вокруг Беларуси продолжает развиваться под влиянием негативных факторов, обусловленных проведением Западом агрессивной внешней политики в отношении Союзного государства Беларуси и России. В данных условиях на западном направлении, непосредственно вблизи наших границ, мы отмечаем системное наращивание коалиционных войск НАТО", - сказал Владимир Куприянюк.

Заместитель начальника Генштаба ВС отметил, что с 2017 года численность иностранных воинских контингентов на территории Европы увеличилась более чем на 20 тыс. военнослужащих, а интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки превысила все разумные пределы.

"С начала текущего года уже проведено свыше 200 учений с привлечением около 350 тыс. военнослужащих, в то время как за весь 2023 год - около 360 (630 тыс. чел.) Сегодня только на территории Польши и стран Балтии развернуто десять многонациональных боевых тактических групп общей численностью свыше 11 тыс. военнослужащих. И это, не учитывая воинские формирования национальных вооруженных сил наших соседей", - подчеркнул Владимир Куприянюк.