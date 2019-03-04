Минобороны подводит итоги комплексной проверки боеготовности белорусской армии

Комплексную проверку боеготовности прошли Вооруженные Силы страны. Более месяца шел мониторинг готовности военнослужащих к непредвиденным ситуациям. Отметим, проверочные мероприятия боеготовности белорусских военныхстартовали в конце января, в них были задействованы различные соединения и части. В армию временно призвалиболее тысячи 300 военнообязанных. Курировал проведение проверки первый замминистра обороны Олег Белоконев.

Итогом проверки стало проведение штабных тренировок, учений различного уровня, в том числе и с боевой стрельбой. Все соединения и воинские части возвратились в пункты постоянной дислокации и приступили к постановке техники на хранение. Как подчеркнули в главном военном ведомстве, результаты комплексной проверки Вооруженных Сил, в том числе и выявленные недостатки, будут озвучены отдельно. Добавим, подобные мероприятия проводятся в белорусской армии ежегодно.