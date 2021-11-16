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Минобороны Польши заявило, что белорусские спецслужбы вооружили мигрантов светошумовыми гранатами
Польская пропаганда распространяет откровенную ложь. В Сети появились кадры самоподрыва светошумовой гранаты под ногами у польских силовиков. По сути это факт неосторожного обращения со спецсредствами, однако польские СМИ интерпретируют это как "брошенную беженцами гранату".
В какую сторону летели эти самые гранаты, ни у кого не вызывает сомнений. Наряду с водометами и слезоточивым газом именно польские силовики использовали также и эти средства. Многочисленные кадры самых разных СМИ, которые работают на месте событий, это подтверждают. Напомним, с польской стороны доступ журналистов по-прежнему закрыт. Этим активно пользуются в том числе официальные лица Польши, распространяя откровенную ложь.
Министерство обороны Польши в Twitter заявило, что белорусские спецслужбы вооружили мигрантов светошумовыми гранатами, которые затем применялись против польских солдат и офицеров. Еще дальше пошел Станислав Зарин, представитель министра-координатора специальных служб Польши.
Как рассказал Зарин, "со стороны мигрантов полетел поток камней, веток, брусчатки, крупных камней, а также мы имели дело со светошумовыми гранатами. Это действия, которые, должно быть, осуществлялись под контролем белорусских спецслужб". Также по его словам, со строительных заводов на белорусскую сторону едут грузовики, заполненные гравием и камнями. Эти материалы используются для забрасывания польских офицеров.
"Для нас это сигнал, что Беларусь начала оснащать мигрантов этими опасными средствами", - резюмировал Зарин.
Повторюсь, ни один журналист не зафиксировал ни одного случая использования светошумовых гранат мигрантами. Тогда как доказательств их применения польской стороной предостаточно.
Мигранты подбирали оболочки от отработавших польских боеприпасов и показывали журналистам. Эти кадры по ту сторону границы предпочитают не показывать полностью.
Используя стоп-кадр, экстремистские интернет-ресурсы делают вывод о нападении вооруженных мигрантов чуть ли не на безоружных польских силовиков. Впрочем, по такой методичке фейков они работают уже не первый год.
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