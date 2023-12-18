Минобороны: председатели райисполкомов Беларуси пройдут курсы "Территориальная оборона"

Председатели райисполкомов Беларуси пройдут курсы "Территориальная оборона" с 18 по 22 декабря. об этом заявили в Министерстве обороны, сообщает БЕЛТА .

Обучение пройдет на факультете Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии. На курсе будут доведены основы территориальной обороны и порядок работы должностных лиц исполкомов по ее организации и развертыванию.

Как уточнили в пресс-службе, особое внимание будет уделено совершенствованию знаний и умений руководителей исполкомов "в организации и выполнении мероприятий формирования территориальных войск с учетом опыта современных военных конфликтов".