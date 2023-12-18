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Минобороны: председатели райисполкомов Беларуси пройдут курсы "Территориальная оборона"
Председатели райисполкомов Беларуси пройдут курсы "Территориальная оборона" с 18 по 22 декабря. об этом заявили в Министерстве обороны, сообщает БЕЛТА.
Обучение пройдет на факультете Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии. На курсе будут доведены основы территориальной обороны и порядок работы должностных лиц исполкомов по ее организации и развертыванию.
Как уточнили в пресс-службе, особое внимание будет уделено совершенствованию знаний и умений руководителей исполкомов "в организации и выполнении мероприятий формирования территориальных войск с учетом опыта современных военных конфликтов".
Фото: БЕЛТА
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