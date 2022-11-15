Минобороны РБ: закупка военкоматами печатной продукции не имеет отношения к мобилизации

Закупка военкоматами печатной продукции не имеет отношения к мобилизации. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Беларуси.

В пресс-службе военного ведомства рассказали, что некоторые интернет-ресурсы продолжают попытки исказить информацию о плановых мероприятиях, которые проводятся военными комиссариатами Беларуси. В связи с этим в Минобороны заявили, что закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, которая обеспечивает плановую работу комиссариатов. Эта процедура проводится в соответствии с белорусским законодательством на основании ранее утвержденных планов, а предмет закупки размещается на электронной торговой площадке. Все это является свидетельством открытости и плановости деятельности военного ведомства.

В пресс-службе Минобороны отметили, что никакого увеличения объема закупаемой продукции в этом году по сравнению с прошлыми периодами нет. В понимании обывателя повестка обязательно связана с мобилизацией. Это неверно. Повестки на мобилизацию имеют отличную от других документов форму. В данном случае речь идет о форме бланков, которыми военнообязанные вызываются для уточнения учетных данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу.

Для примера на информационном ресурсе goszakypki.by находится информация о плане закупок бланков (карточек, предписаний и так далее) Военным комиссариатом Брестской области. В частности, в 2021 году была запланирована закупка бланковой, полиграфической продукции различных типов в количестве более одного миллиона экземпляров. Других интерпретаций и домыслов по данному поводу быть не может.