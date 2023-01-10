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Минобороны: в Беларуси завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

Минобороны: в Беларуси завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

В Беларуси завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В пресс-службе военного ведомства также отметили, что граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства. Более 95 % военнообязанных прошли сверку учетных данных.

Мероприятия проводились по поручению главы государства. Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами поставленную задачу выполнили.

Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки.

Фото:БелТА

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