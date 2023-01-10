3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минобороны: в Беларуси завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных
В Беларуси завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
В пресс-службе военного ведомства также отметили, что граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства. Более 95 % военнообязанных прошли сверку учетных данных.
Мероприятия проводились по поручению главы государства. Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами поставленную задачу выполнили.
Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки.
Фото:БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов