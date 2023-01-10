Минобороны: в Беларуси завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

В Беларуси завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.



В пресс-службе военного ведомства также отметили, что граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства. Более 95 % военнообязанных прошли сверку учетных данных.



Мероприятия проводились по поручению главы государства. Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами поставленную задачу выполнили.



Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки.