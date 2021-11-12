3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минобороны: военная активность Польши вблизи границ Беларуси никак не связана с миграционным кризисом
Как заметили в оборонном ведомстве нашей страны, действия, которые развязаны нашими соседями вблизи границ Беларуси, по силам, средствам и масштабам никак не связаны с миграционным кризисом. Вблизи западных границ Беларуси создана группировка численностью 15 тысяч человек, задействованы средства ПВО, развернуто 12 полевых лагерей для размещения польских военнослужащих и техники. Министр обороны Виктор Хренин не исключает, что в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, Польша готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу.
Создается впечатление, что наши соседи, в том числе Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу. Хотим предупредить "горячие головы" - язык шантажа, угроз неприемлем. Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады. Созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником - Российской Федерацией
Белорусские и российские десантники высадились на полигоне Гожский
Сегодня началась проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства. На полигоне Гожский проходит высадка воздушного десанта Беларуси и России в составе сводной группы. После десантирования белорусские и российские бойцы выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.
Созданная система реагирования позволяет обеспечить безопасность Союзного государства
По завершении комплексной отработки всех задач тактического десанта его участники вернутся в пункты постоянной дислокации.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все