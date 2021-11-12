Минобороны: военная активность Польши вблизи границ Беларуси никак не связана с миграционным кризисом

Создается впечатление, что наши соседи, в том числе Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу. Хотим предупредить "горячие головы" - язык шантажа, угроз неприемлем. Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады. Созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником - Российской Федерацией

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси