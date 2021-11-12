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Минобороны: военная активность Польши вблизи границ Беларуси никак не связана с миграционным кризисом

Как заметили в оборонном ведомстве нашей страны, действия, которые развязаны нашими соседями вблизи границ Беларуси, по силам, средствам и масштабам никак не связаны с миграционным кризисом. Вблизи западных границ Беларуси создана группировка численностью 15 тысяч человек, задействованы средства ПВО, развернуто 12 полевых лагерей для размещения польских военнослужащих и техники. Министр обороны Виктор Хренин не исключает, что в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, Польша готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу.

Создается впечатление, что наши соседи, в том числе Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готова развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу. Хотим предупредить "горячие головы" - язык шантажа, угроз неприемлем. Вооруженные силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады. Созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником - Российской Федерацией
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Белорусские и российские десантники высадились на полигоне Гожский

Сегодня началась проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства. На полигоне Гожский проходит высадка воздушного десанта Беларуси и России в составе сводной группы. После десантирования белорусские и российские бойцы выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

Созданная система реагирования позволяет обеспечить безопасность Союзного государства

По завершении комплексной отработки всех задач тактического десанта его участники вернутся в пункты постоянной дислокации.

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