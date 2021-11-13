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Минобороны: военная активность Польши вблизи границ Беларуси никак не связана с миграционным кризисом

Как заметили в оборонном ведомстве нашей страны, действия, которые развязаны нашими соседями вблизи границ Беларуси, по силам, средствам и масштабам никак не связаны с миграционным кризисом. Комментарийминистра обороны Беларуси Виктора Хренина.

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