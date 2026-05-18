Минобразования Беларуси утвердило около 6,3 тыс. целевых мест в 34 вузах страны в 2026 году

В Беларуси вступительная компания для абитуриентов движется к кульминации. Уже прошли все этапы репетиционного тестирования, до главного экзамена менее двух недель.

Большой спрос у будущих студентов на поступление по целевому направлению. Договор в 2026 году можно оформить в 34 вузах страны.

Расскажем, почему многие белорусы мечтают стать целевиками и как найти специальность по душе.

Целевой набор - 2026

Первокурсница БГМУ Ксения Астрейко - будущий педиатр. Год назад подала документы в ведущий медицинский вуз страны на целевое направление. Сдавать внутренний экзамен оказалось в разы проще, чем писать централизованное тестирование, рассказывает Ксения. Также отмечает, что важный бонус - гарантированное место отработки.

Ксения Астрейко, студентка Белорусского государственного медицинского университета:

"Опыт нужен всем вне зависимости - 2 года или 5 лет, или 10. Целевой - это не приговор какой-то, как считают многие, что отправят куда-то. Все сложится так, как оно должно быть".

С 15 мая в медицинских вузах началось заключение целевых договоров, где есть небольшие изменения. Теперь на платной основе обучаются иностранные студенты, для белорусов выделено 760 дополнительных бюджетных мест.

Юрий Соколов, проректор Белорусского государственного медицинского университета:

"В пунктах регистрации и выдачи целевых договоров могут взять неограниченное количество целевых договоров на любую специальность в любой медицинский университет. Дальше ребята сами принимают решение, куда они будут поступать. В приемную комиссию одного из медицинских университетов они подают всего лишь один комплект документов на одну специальность. Безусловно, у абитуриентов есть возможность поменять свое мнение в период приема документов. Оформление и выдача целевых договоров абсолютно ни к чему не обязывает абитуриента. Он в любой момент может поменять свое мнение и вообще даже отказаться от поступления на условиях целевой подготовки".

Только за 2 дня в медвузах Беларуси оформлено 635 договоров, 323 человека хотят стать целевиками. Абитуриенты выбирают такой вариант поступления, чтобы заранее обезопасить себя, ведь это отдельный конкурс, более низкие проходные баллы и уверенность в отработке.

По мнению абитуриентки Марии Раховой, целевое направление - это прекрасная возможность от государства бесплатно учиться на бюджете, а потом еще быть обеспеченным рабочим местом.

В условиях приема целевиков есть изменения: на вступительных экзаменах билеты по физике, математике, химии и биологии теперь включены практические задания. А ещё на одно место должны претендовать не менее двух абитуриентов.

Сергей Пищов - начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

"Абитуриентам, которые планируют поступать на целевые места, они должны знать те особенности, то есть это наличие конкурса обязательного. С этого года этот конкурс должен быть на каждое место как на стадии подачи документов, так и по итогам сдачи вступительных испытаний".

К слову, для удобства абитуриентов, которые хотят поступать на целевое, Министерство образования создало интерактивную карту вузов. Здесь можно выбрать учебное заведение и узнать, на какие специальности есть целевой набор.

