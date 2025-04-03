Минобразования изменило требования для белорусских школьников. За что перестанут снижать оценки?

Министерство образования Беларуси внесло изменения в правила аттестации школьников, одно из которых касается нашумевшей проблемы - снижения оценок за исправления в контрольных и самостоятельных работах по белорусскому и русскому языкам. Об этом пишет 1prof.by.

В частности, для начальной школы (1-4-й классы) по белорусскому и русскому языкам изменяются нормы оценки словарного диктанта. Они станут более лояльными.

Например, при наличии одной негрубой ошибки теперь можно получить 9. Ранее девятку ставили, если таковых нет вовсе, но присутствует одно исправление на месте негрубой оплошности. Отметку 8 можно получить при наличии одной ошибки. В предыдущих нормах эту отметку ставили за одно исправление на месте грубой ошибки или два исправления на месте негрубых.

Оценку 7 теперь поставят за две ошибки (ранее - одну), 6 - за три ошибки (ранее - две), 5 - четыре ошибки (ранее - три), 4 - пять ошибок (ранее - четыре), 3 - шесть ошибок (ранее - пять), 2 - семь ошибок (ранее - шесть), 1 - более восьми ошибок (ранее - более семи).