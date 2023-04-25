Минобразования Беларуси: система образования готова к проведению итоговой аттестации одиннадцатиклассников в новом формате

Система образования готова к проведению итоговой аттестации одиннадцатиклассников в новом формате. Подготовлена вся необходимая нормативная правовая база, утверждены пункты проведения ЦЭ. Всего их будет 144, из них 54 - на базе учреждений общего среднего образования (это школы, гимназии, лицеи).

Напомним даты проведения экзамена: 14 мая выпускники будут сдавать русский или белорусский язык и 21 мая - предмет по выбору. Кроме этого предусмотрены резервные дни. При отсутствии по уважительной причине можно будет сдать ЦЭ 23-го и 25 мая.