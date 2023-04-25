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Минобразования Беларуси: система образования готова к проведению итоговой аттестации одиннадцатиклассников в новом формате
Система образования готова к проведению итоговой аттестации одиннадцатиклассников в новом формате. Подготовлена вся необходимая нормативная правовая база, утверждены пункты проведения ЦЭ. Всего их будет 144, из них 54 - на базе учреждений общего среднего образования (это школы, гимназии, лицеи).
Напомним даты проведения экзамена: 14 мая выпускники будут сдавать русский или белорусский язык и 21 мая - предмет по выбору. Кроме этого предусмотрены резервные дни. При отсутствии по уважительной причине можно будет сдать ЦЭ 23-го и 25 мая.
Аттестаты вместе с сертификатами ЦЭ одиннадцатиклассники получат на выпускном вечере. Они запланированы на 10 июня.
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