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Минобразования и Белорусская православная церковь обсудили программу сотрудничества в рамках открытого диалога с молодежью
Министерство образования завершает разработку программы факультатива по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию для учащихся 11-х классов. Об этом сообщил руководитель ведомства Андрей Иванец. Такие факультативы сегодня проводятся среди учеников 5-6-х классов. О нравственности, семейных ценностях и любви к Родине говорили и во время открытого диалога с молодежью "На пользу людям, на благо Отечества". Обсудили и программу сотрудничества между сферой образования и Белорусской православной церковью.
Мы обсуждаем, что еще можно сделать, как сделать, с учетом мнения студентов, преподавателей. И надо сказать, что впереди много еще добрых дел по различным направлениям. Это и волонтерское движение, это и работа по изучению истории родного края.
Круг нашего взаимодействия очень широк. Это образование, наука. На базе Белгосуниверситета действует Институт теологии. Это воспитательная функция, потому что именно через те проекты, которые реализуют наши студенты совместно с БПЦ, мы воспитываем доброту, сочувствие, сострадание, переживание. Это чувства, которые характерны нам, белорусам.
И сегодня же наградили участников конкурса республиканских социальных молодежных проектов "Молодежь Беларуси за жизнь, нравственность и семейные ценности". Победителей определили в номинациях "Семейные ценности", "Здоровье", "Творческий прорыв" и "Милосердие". Конкурс был объявлен весной 2021 года, заявки поступили от 160 учреждений образования.
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