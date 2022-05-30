Минобразования и Белорусская православная церковь обсудили программу сотрудничества в рамках открытого диалога с молодежью

Мы обсуждаем, что еще можно сделать, как сделать, с учетом мнения студентов, преподавателей. И надо сказать, что впереди много еще добрых дел по различным направлениям. Это и волонтерское движение, это и работа по изучению истории родного края.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси