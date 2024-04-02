Минобразования определило график проведения ЦТ - когда пройдет основное тестирование, резервные дни и где можно сдать

В 2024 году ЦТ пройдет с 27 мая по 6 июня. Резервные дни - 19 и 21 июня, плюс 23 июня - для сдачи только экзамена по русскому и белорусскому языкам. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ необходимо с 9 по 22 апреля. Время работы пунктов регистрации с 9:00 до 19:00 вечера, в субботу до 18:00. Установлен также перечень учреждений образования, где пройдет регистрация и будет проводиться тестирование. В него вошли 40 учреждений образования в крупных районных, областных центрах и столице.