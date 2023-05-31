Минобразования предлагает упростить процедуру подсчета результатов ЦЭ

Мы создали межведомственную рабочую группу, которая состоит из математиков, информатиков, специалистов в области статистической обработки результатов, наших лучших ученых учреждений не только высшего образования, но и Республиканского института высшей школы, других специалистов, которые в кратчайшие сроки проведут комплексную проверку корректности выполненных расчетов Республиканским институтом контроля знаний. Это позволит нам удостовериться в том, что жалобы людей, которые к нам обращаются, имеют под собой почву. В случае выявления ошибок Министерством образования будут приняты все необходимые меры по их устранению.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси