3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минобразования предлагает упростить процедуру подсчета результатов ЦЭ
Минобразования предлагает упростить процедуру подсчета результатов централизованного экзамена. Звучит это так: "уйти от перевода "первичных" баллов в "тестовые". По словам министра образования, каждое задание будет иметь конкретное количество баллов и об этом выпускник будет знать заранее. Соответственно, будет заранее понимать, сколько задач необходимо решить, чтобы получить ту или иную оценку. Что же касается ситуации сейчас и тех результатов, которые получились по белорусскому и русскому языкам, корректность обработки данных проверят. Для этого сформирована комиссия.
Мы создали межведомственную рабочую группу, которая состоит из математиков, информатиков, специалистов в области статистической обработки результатов, наших лучших ученых учреждений не только высшего образования, но и Республиканского института высшей школы, других специалистов, которые в кратчайшие сроки проведут комплексную проверку корректности выполненных расчетов Республиканским институтом контроля знаний. Это позволит нам удостовериться в том, что жалобы людей, которые к нам обращаются, имеют под собой почву. В случае выявления ошибок Министерством образования будут приняты все необходимые меры по их устранению.
Телефон горячей линии РИКЗ: 8(017) 311-00-08
Если у вас есть вопросы - работает горячая линия РИКЗ - 8(017) 311-00-08. Также можно записаться на личный прием к специалистам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей