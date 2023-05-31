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Минобразования предлагает упростить процедуру подсчета результатов ЦЭ

Минобразования предлагает упростить процедуру подсчета результатов централизованного экзамена. Звучит это так: "уйти от перевода "первичных" баллов в "тестовые". По словам министра образования, каждое задание будет иметь конкретное количество баллов и об этом выпускник будет знать заранее. Соответственно, будет заранее понимать, сколько задач необходимо решить, чтобы получить ту или иную оценку. Что же касается ситуации сейчас и тех результатов, которые получились по белорусскому и русскому языкам, корректность обработки данных проверят. Для этого сформирована комиссия.

Мы создали межведомственную рабочую группу, которая состоит из математиков, информатиков, специалистов в области статистической обработки результатов, наших лучших ученых учреждений не только высшего образования, но и Республиканского института высшей школы, других специалистов, которые в кратчайшие сроки проведут комплексную проверку корректности выполненных расчетов Республиканским институтом контроля знаний. Это позволит нам удостовериться в том, что жалобы людей, которые к нам обращаются, имеют под собой почву. В случае выявления ошибок Министерством образования будут приняты все необходимые меры по их устранению.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси

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